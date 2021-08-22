Леброн Джеймс привёл аргумент своего величия тем, кто его списывает со счетов

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в «сториз» своего «инстаграма» разместил пост, где привёл свои статистические показатели, дав понять скептикам, что его не стоит списывать со счетов. Ранее ESPN провёл опрос с целью определения сильнейшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации. В голосовании приняли участие десять скаутов и менеджеров, работающих в настоящее время в клубах НБА, и никто из них не выбрал Леброна.
«С 2015 по 2017 год Леброн выполнял не более 30 бросков за один матч в 177 встречах подряд. А в следующем матче, когда он это всё-таки сделал, он набрал 57 очков при 34 бросках (67,6%)», — говорится в сообщении публикации.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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