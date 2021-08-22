Назван самый популярный игрок НБА на телевидении. Это не Леброн Джеймс и Кевин Дюрант
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри признан самым популярным игроком НБА на телевидении, сообщает Fadeaway World. Лидер команды из Калифорнии опередил в своеобразном рейтинге лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и чемпиона сезона-2020/2021 в составе «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
При этом самыми просматриваемыми матчами минувшего сезона стали встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Кроме того, пять из 10 самых просматриваемых игр сезона пришлись на матчи с участием «Голден Стэйт Уорриорз».
Напомним, Карри в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 32,0 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 5,8 передачи.
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