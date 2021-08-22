Айзея Томас напомнил о своём превосходстве над Майклом Джорданом и Мэджиком Джонсоном

Двукратный чемпион НБА, лидер «Детройт Пистонс» конца 80-х — начала 90-х годов Айзея Томас напомнил о своём превосходстве над легендами лиги Майклом Джорданом и Мэджиком Джонсоном.

«Айзея хочет напомнить, что он по-настоящему жёсткий парень. Рекорд Айзеи в плей-офф против Майкла Джордана — 12:10, против Мэджика Джонсона — 6:4, против Ларри Бёрда — 11:11», — сказано в сообщении The Undefeated в «Твиттере».

Напомним, в 1988 году «Детройт Пистонс» в финале НБА проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» серию со счётом 3:4, а в 1990 году разгромил калифорнийцев в финале со счётом 4:0. Айзея принял участие в 10 из 11 этих встреч. Что касается дуэли с Майклом Джорданом, то она была одной из самых принципиальных в лиге в те годы.