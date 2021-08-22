Леброн Джеймс превосходит 15 франшиз НБА по количеству матчей в плей-офф
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Четырёхкратный чемпион НБА, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в одиночку превосходит 15 франшиз лиги по количеству сыгранных матчей в плей-офф. Такую любопытную статистику опубликовал портал Parlons-Basket. За годы выступлений в НБА Леброн принял участие в 266 матчах плей-офф. Целых 15 команд лиги с момента своего создания провели меньшее количество игр в пост-сезоне.
Среди таковых «Майами Хит», «Индиана Пэйсерс», «Даллас Маверикс», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», «Сакраменто Кингз», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.
Отметим, что наибольшее количество матчей в плей-офф НБА за всю историю провела нынешняя команда Леброна. «Лос-Анджелес Лейкерс» выходил на паркет в плей-офф 761 раз.
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