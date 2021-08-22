Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэмьен Лиллард одним словом отреагировал на высказывание Кармело Энтони о нём

Дэмьен Лиллард одним словом отреагировал на высказывание Кармело Энтони о нём
Комментарии

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард одним словом отреагировал на слова экс-одноклубника Кармело Энтони, который тепло высказался о нём. Энтони дал понять, что ему будет не хватать Дэмьена в «Лейкерс». Кармело отметил и человеческие, и игровые качества Лилларда.

Тот в ответ на это запостил в «Твиттере» лишь одно слово — «братишка».

Энтони и Лиллард провели в составе команды из Орегона вместе практически два сезона. В нынешнее межсезонье ветеран лиги Энтони присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс». В Калифорнии вместе с близким другом Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом Энтони попытается завоевать первый чемпионский титул НБА в карьере. Напомним, Кармело Энтони в мае исполнилось уже 37 лет.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021