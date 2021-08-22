Дэмьен Лиллард одним словом отреагировал на высказывание Кармело Энтони о нём
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард одним словом отреагировал на слова экс-одноклубника Кармело Энтони, который тепло высказался о нём. Энтони дал понять, что ему будет не хватать Дэмьена в «Лейкерс». Кармело отметил и человеческие, и игровые качества Лилларда.
Тот в ответ на это запостил в «Твиттере» лишь одно слово — «братишка».
Энтони и Лиллард провели в составе команды из Орегона вместе практически два сезона. В нынешнее межсезонье ветеран лиги Энтони присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс». В Калифорнии вместе с близким другом Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом Энтони попытается завоевать первый чемпионский титул НБА в карьере. Напомним, Кармело Энтони в мае исполнилось уже 37 лет.
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