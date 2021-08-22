Чемпион НБА назвал очевидного фаворита сезона

Чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс назвал очевидного фаворита предстоящего сезона. По его словам, тандем Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука поможет команде из Калифорнии завоевать титул.

«Да, этот тандем будет работать. Расселл тот парень, который создаёт возможности напарникам. Леброн же больше не хочет тащить всё на своих плечах. Ему нравится взаимодействовать с другими звёздами, так было ещё со времён «Майами» и его игры с Дуэйном Уэйдом.

Просто представьте, «Лейкерс» выходят в плей-офф. Назовите хотя бы одну команду, которая сможет их победить в семи матчах, а я подожду», — сказал Перкинс на видео, размещённом на его странице в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» вылетели из плей-офф уже в первом раунде.