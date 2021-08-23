Стали известны восемь новых членов баскетбольного Зала славы

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн введён в Зал славы женского баскетбола, сообщает Yahoo Sports. Стерн, который руководил НБА с 1984 по 2014 год, сыграл важную роль в создани Женской НБА в 1997 году.

Помимо Стерна членами Зала славы женского баскетбола стали бывшие игроки Женской НБА Тамика Кэтчингс, Суин Кэш, Лорен Джексон и Дэбби Брок, а также функционеры Кэрол Каллан, Сью Донохью и Кэрол Стифф.

12 декабря 2019 года Стерн перенёс экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. 77-летний бывший комиссар НБА потерял сознание, находясь в одном из ресторанов в Манхэттене, и был срочно госпитализирован. С тех пор его состояние оставалось тяжёлым. Днём 1 января 2020 года Дэвид умер.