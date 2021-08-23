Стали известны восемь новых членов баскетбольного Зала славы
Поделиться
Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн введён в Зал славы женского баскетбола, сообщает Yahoo Sports. Стерн, который руководил НБА с 1984 по 2014 год, сыграл важную роль в создани Женской НБА в 1997 году.
Помимо Стерна членами Зала славы женского баскетбола стали бывшие игроки Женской НБА Тамика Кэтчингс, Суин Кэш, Лорен Джексон и Дэбби Брок, а также функционеры Кэрол Каллан, Сью Донохью и Кэрол Стифф.
12 декабря 2019 года Стерн перенёс экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. 77-летний бывший комиссар НБА потерял сознание, находясь в одном из ресторанов в Манхэттене, и был срочно госпитализирован. С тех пор его состояние оставалось тяжёлым. Днём 1 января 2020 года Дэвид умер.
Комментарии
- 23 августа 2021
-
10:13
-
09:10
- 22 августа 2021
-
23:47
-
22:59
-
21:38
-
20:59
-
19:58
-
18:44
-
17:38
-
16:58
-
15:50
-
14:27
-
13:36
-
12:19
-
11:30
-
10:07
-
08:18
-
00:50
- 21 августа 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:46
-
19:59
-
18:50
-
17:22
-
16:34
-
15:28
-
13:44
-
12:50
-
12:08
-
11:00
-
09:19
-
08:34
-
02:05
- 20 августа 2021
-
23:51
-
22:15
Партнерский контент