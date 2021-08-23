Джавэйл Макги прояснил высказывание, в котором он поставил Леброна выше Карри

Трёхкратный чемпион НБА, игрок «Финикс Санз» Джавэйл Макги объяснил свои слова о других чемпионах лиги Леброне Джеймсе и Стефене Карри. Ранее Макги заявил, что предпочёл бы играть за «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса, а не за «Голден Стэйт Уорриорз» Карри.

«Не позволяйте кликбейтерам искажать мои слова. Посмотрите, мои последние 5-6 лет были безумными. Когда я пришел в «Уорриорз», чтобы выиграть там титул, у меня был незащищённый. Мы выиграли титул. Я вернулся на минимальный контракт, мы тоже выиграли.

Затем я перешёл в «Лейкерс» и провёл там один из лучших сезонов в карьере с Леброном во главе. Мы по-прежнему чемпионы. А в этом году я попал на Олимпийские игры. Олимпиада, чуваки. Я счастлив. Я не могу ни на что жаловаться», — рассказал Макги в своём «твиттере».