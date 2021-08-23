Джавэйл Макги прояснил высказывание, в котором он поставил Леброна выше Карри

Трёхкратный чемпион НБА, игрок «Финикс Санз» Джавэйл Макги объяснил свои слова о других чемпионах лиги Леброне Джеймсе и Стефене Карри. Ранее Макги заявил, что предпочёл бы играть за «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса, а не за «Голден Стэйт Уорриорз» Карри.
«Не позволяйте кликбейтерам искажать мои слова. Посмотрите, мои последние 5-6 лет были безумными. Когда я пришел в «Уорриорз», чтобы выиграть там титул, у меня был незащищённый. Мы выиграли титул. Я вернулся на минимальный контракт, мы тоже выиграли.
Затем я перешёл в «Лейкерс» и провёл там один из лучших сезонов в карьере с Леброном во главе. Мы по-прежнему чемпионы. А в этом году я попал на Олимпийские игры. Олимпиада, чуваки. Я счастлив. Я не могу ни на что жаловаться», — рассказал Макги в своём «твиттере».
- 23 августа 2021
-
11:15
-
10:13
-
09:10
- 22 августа 2021
-
23:47
-
22:59
-
21:38
-
20:59
-
19:58
-
18:44
-
17:38
-
16:58
-
15:50
-
14:27
-
13:36
-
12:19
-
11:30
-
10:07
-
08:18
-
00:50
- 21 августа 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:46
-
19:59
-
18:50
-
17:22
-
16:34
-
15:28
-
13:44
-
12:50
-
12:08
-
11:00
-
09:19
-
08:34
-
02:05
- 20 августа 2021
-
23:51