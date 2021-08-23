В «Зените» прокомментировали уход Кевина Пангоса

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал уход из команды разыгрывающего Кевина Пангоса.

«Клуб сделал всё, чтобы Кевин продолжил играть в «Зените». Но у него есть цель, которая не позволила нам это сделать. Мы уважаем и понимаем любое решение этого игрока», — приводит слова Церковного «Р-Спорт».

В Евролиге-2020/2021 в составе «Зенита» Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятёрку турнира. Ранее в СМИ появлялась информация, что канадец отклонил выгодное предложение санкт-петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА. Также сообщалось, что Пангос согласовал двухлетний контракт с ЦСКА, включающий в себя опцию ухода в НБА до 15 сентября 2021 года.