Кевином Пангосом заинтересовался «Кливленд»

Разыгрывающий Кевин Пангос, который сезон-2020/2021 провёл в «Зените», может стать игроком клуба НБА «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает Basket News.

Ранее сообщалось, что в услугах Пангоса заинтересован «Мемфис Гриззлис», однако ситуация изменилась после последних подписаний — команда уже укомплектована разыгрывающими.

В Евролиге-2020/2021 в составе «Зенита» Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятёрку турнира. Ранее в СМИ появлялась информация, что канадец отклонил выгодное предложение санкт-петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА. Также сообщалось, что Пангос согласовал двухлетний контракт с ЦСКА, включающий в себя опцию ухода в НБА до 15 сентября 2021 года.

