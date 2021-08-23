Кевином Пангосом заинтересовался «Кливленд»
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Разыгрывающий Кевин Пангос, который сезон-2020/2021 провёл в «Зените», может стать игроком клуба НБА «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает Basket News.
Ранее сообщалось, что в услугах Пангоса заинтересован «Мемфис Гриззлис», однако ситуация изменилась после последних подписаний — команда уже укомплектована разыгрывающими.
В Евролиге-2020/2021 в составе «Зенита» Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятёрку турнира. Ранее в СМИ появлялась информация, что канадец отклонил выгодное предложение санкт-петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА. Также сообщалось, что Пангос согласовал двухлетний контракт с ЦСКА, включающий в себя опцию ухода в НБА до 15 сентября 2021 года.
Новость по темеВ «Зените» прокомментировали уход Кевина Пангоса
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