Владимир Гомельский объяснил, почему считает Кауна лучше Мозгова. Они оба чемпионы НБА
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, поинтересовавшегося, кого бы он выбрал в команду в качестве центрового: Тимофея Мозгова или Александра Кауна. В сезоне-2015/2016 россияне Мозгов и Каун в составе «Кливленд Кавальерс» стали чемпионами НБА.
«Я отдаю предпочтение Саше Кауну. Он всегда отличался высокой игровой дисциплиной, всегда точно знал, что он умеет делать на баскетбольной площадке, а чего не умеет. Отлично защищался. Его защита против пик-н-роллов, начиная с заступающего шага и далее, является эталонной и по сей день в Европе. Мне кажется, что Каун полезнее и эффективнее, чем Мозгов», — написал Владимир Гомельский на своей веб-конференции.
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