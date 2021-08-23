Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил, почему считает Кауна лучше Мозгова. Они оба чемпионы НБА

Владимир Гомельский объяснил, почему считает Кауна лучше Мозгова. Они оба чемпионы НБА
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, поинтересовавшегося, кого бы он выбрал в команду в качестве центрового: Тимофея Мозгова или Александра Кауна. В сезоне-2015/2016 россияне Мозгов и Каун в составе «Кливленд Кавальерс» стали чемпионами НБА.

«Я отдаю предпочтение Саше Кауну. Он всегда отличался высокой игровой дисциплиной, всегда точно знал, что он умеет делать на баскетбольной площадке, а чего не умеет. Отлично защищался. Его защита против пик-н-роллов, начиная с заступающего шага и далее, является эталонной и по сей день в Европе. Мне кажется, что Каун полезнее и эффективнее, чем Мозгов», — написал Владимир Гомельский на своей веб-конференции.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021