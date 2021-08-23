Майк Джеймс вернулся в расположение ЦСКА, но будет тренироваться отдельно

Разыгрывающий Майк Джеймс, который в ходе сезона-2020/2021 ушёл из ЦСКА, вернулся в расположение армейцев. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. При этом игрок будет тренироваться отдельно.

«На сегодня клуб и игрок не пришли к согласию по условиям расторжения контракта, поэтому Майк, как и другие имеющие соглашения с ЦСКА баскетболисты, будет находиться в расположении клуба. При этом Джеймс будет тренироваться индивидуально, не подключаясь к работе с основной командой», — отмечается в заявлении ЦСКА.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы победили УНИКС со счётом 3-0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).