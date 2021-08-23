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ЦСКА обыграл команду Норильского дивизиона с разницей +72

ЦСКА обыграл команду Норильского дивизиона с разницей +72
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В Норильске состоялся товарищеский матч, в котором встретились московский ЦСКА и команда Норильского дивизиона. Встреча завершилась со счётом 142:70 в пользу ЦСКА.

В матче принял участие основной состав ЦСКА, включая новичков команды — Алексея Шведа и Марюса Григониса. Команда Норильского дивизиона состоит из работников «Норникеля».

В преддверии матча команда посетила предприятия «Норникеля» — рудники «Комсомольский» и «Октябрьский», Надеждинский металлургический завод. Днём перед матчем тренеры провели мастер-классы для местных ребятишек и учителей.

Во вторник красно-синие станут гостями обзорной экскурсии и кулинарного шоу, зайдут в гости на местное телевидение — и отправятся в аэропорт, чтобы вернуться в Москву для продолжения подготовки к сезону.

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