ЦСКА обыграл команду Норильского дивизиона с разницей +72

В Норильске состоялся товарищеский матч, в котором встретились московский ЦСКА и команда Норильского дивизиона. Встреча завершилась со счётом 142:70 в пользу ЦСКА.



В матче принял участие основной состав ЦСКА, включая новичков команды — Алексея Шведа и Марюса Григониса. Команда Норильского дивизиона состоит из работников «Норникеля».



В преддверии матча команда посетила предприятия «Норникеля» — рудники «Комсомольский» и «Октябрьский», Надеждинский металлургический завод. Днём перед матчем тренеры провели мастер-классы для местных ребятишек и учителей.



Во вторник красно-синие станут гостями обзорной экскурсии и кулинарного шоу, зайдут в гости на местное телевидение — и отправятся в аэропорт, чтобы вернуться в Москву для продолжения подготовки к сезону.