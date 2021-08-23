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«Кливленд» собирается ограничить роль Кевина Лава

«Кливленд» собирается ограничить роль Кевина Лава
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Форвард «Кливленда» Кевин Лав, в прошлом сезоне стабильно выходивший в стартовой пятёрке, больше не получит регулярной роли в основе команды, сообщает Cleveland.com. По информации источника, в клубе обсудили вариант, при котором Лав станет запасным центровым. «Кливленд» хочет ограничить роль и минуты Лава с целью добиться от подверженного травмам игрока максимальной эффективности.

Ранее сообщалось, что Лав останется в «Кливленде» в межсезонье. Он говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», но решил остаться в клубе.

Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.

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