Майкл Джордан проводит отпуск в Хорватии, тратя $ 1,2 млн в неделю на яхту

Легенда НБА Майкл Джордан проводит летний отпуск в Хорватии, сообщает Jutarnji. По информации источника, Джордан отправился в Сплит вместе со своей женой, где арендовал роскошную яхту, которая обходится ему в $ 1,2 млн в неделю — именно столько стоит аренда судна.



Кроме того, как сообщают источники, Джордан также приобрел 25 бутылок текилы под названием Clase Azul Plata. Каждая бутылка напитка стоит около $ 4 тыс., так что на спиртное Джордан потратил около $ 100 тыс.



Ожидается, что в Хорватии Джордан планирует навестить своего бывшего одноклубника по «Чикаго Буллз» Тони Кукоча.



Джордан является миллиардером и одним из самых богатых людей на планете. По оценке Forbes капитал Джордана составляет $ 1,6 млрд.