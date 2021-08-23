ЦСКА определился с планами на Майка Джеймса, прибывшего в расположение клуба

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА американец Майк Джеймс, вернувшийся в состав московской команды, не будет заявлен на матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.



«Тренерский штаб не будет заявлять Майка на матчи. Но контракт есть контракт», — цитирует неназванный источник Metaratings.



Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.



В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).