Майк Джеймс проведёт встречу с руководством ЦСКА, он определил свою позицию

Защитник ЦСКА американец Майк Джеймс, вернувшийся в состав московской команды, намерен провести встречу с руководством клуба и главным тренером команды Димитрисом Итудисом, сообщает Totalbasket.gr.



Как сообщает журналист Маттео Андреани в своём «твиттере», баскетболист не намерен пытаться добиться включения в заявку на сезон Единой лиги ВТБ и Евролиги, а собирается продолжить карьеру в НБА. При этом Джеймс в настоящий момент не рассматривает предложений из Европы.



Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.



В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).