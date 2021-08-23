Инсайдер поделился последней информацией по ситуации с обменом Бена Симмонса

Инсайдер The Ringer Паоло Уггетти поделился последней информацией по ситуации с обменом Бена Симмонса из «Филадельфии Сиксерс».



«Похоже, что сотрудничество Симмонса и «Сиксерс» подходит к концу. Пока летом проходила информация, что Симмонс может оказаться в «Голден Стэйт», «Миннесоте», «Портленде» или «Сан-Антонио».



Один скаут сказал мне в личной беседе, что, если обмена не произойдёт, они не будут удивлены, если Симмонс решит не появляться в тренировочном лагере», — цитирует Уггетти The Ringer.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.