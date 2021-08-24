Майкл Джордан дал совет 17-летнему Леброну Джеймсу

Журналист Грант Валь в старой статье 2002 года рассказывал о том, какой совет дал легендарный баскетболист Майкл Джордан 17-летней будущей звезде лиги Леброну Джеймсу.



«Майкл Джордан в блестящем тёмно-синем костюме входит в туннель арены в Кливленде, сияет улыбкой на миллион ватт и дарит Леброну Джеймсу, лучшему школьному игроку страны, теплое рукопожатие в духе «Мы старые приятели». «Где мама?» — спрашивает Джордан.



«Она в Новом Орлеане», — говорит Леброн, ухмыляясь при воспоминании о том, как хорошо его мать, Глория, ладила с Джорданом, когда они встретились в Чикаго прошлым летом.



Сейчас 22:00, последняя ночь января, и момент кажется напряжённым, даже немного историческим. Помните ту фотографию, на которой Билл Клинтон в подростковом возрасте встречается с Джоном Кеннеди? Та же атмосфера. Здесь вместе Его Воздушество и Король Джеймс. 38-летний мастер и 17-летний вундеркинд, лучший баскетболист в средней школе, на которого пускают слюни генеральные менеджеры команд НБА.



Этим вечером Леброн одет в чёрное пальто и кепку с логотипом adidas, спонсора его школьной команды, что Джордан замечает, но предпочитает игнорировать. Они болтают несколько минут, подшучивая над предстоящей игрой Леброна, пока Джордан не уходит, предлагая такой совет: «Одна обводка, остановись и поднимись. Вот что я хочу увидеть». Леброн улыбается.«Это мой парень», — говорит он», — написал в 2002 году автор Sports Illustrated Грант Валь.