Джон Холланд покинул УНИКС и перешёл в клуб из Пуэрто-Рико
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Американский форвард Джон Холланд, который в сезоне-2020/2021 выступал за УНИКС, покинул казанский клуб. Об этом сообщила пресс-служба коллектива. Спортсмен продолжит карьеру в пуэрториканском «Каридурос де Фахардо».
«Мы благодарим Джона за вклад в победы команды и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — отмечается в сообщении пресс-службы УНИКСа.
В минувшем сезоне 32-летний американский форвард провёл в составе УНИКСа 22 игры в чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи, 1,2 перехвата за 21,9 минуты игрового времени. В 21 матче Еврокубка-2020/2021 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи, 0,9 перехвата за 22,3 минуты на паркете.
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