Родители Стефена Карри разводятся после 33 лет брака

Родители игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Сета Карри («Филадельфия Сиксерс») решили разойтись после 33 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.

Отец баскетболистов — бывший игрок НБА, а ныне комментатор Делл Карри. 55-летняя Соня Карри подала на развод с ним ещё в июне. Причины такого решения не называются. Делл и Соня Карри поженились в 1988 году.

33-летний Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель приза самому ценному игроку НБА по итогам регулярного сезона, семикратный участник Матча всех звёзд НБА. Двукратный олимпийский чемпион.

В сезоне-2020/2021 «Голден Стэйт Уорриорз» не вышел в плей-офф, уступив «Лос-Анджелес Лейкерс» в раунде плей-ин.