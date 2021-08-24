Эксперт: Майкл Джордан набирал бы по 40 очков в эпоху Леброна

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс предположил, что шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан выступал бы успешнее четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса, если бы выступал в наши дни.
«Если бы Майкл Джордан пересёкся с Леброном Джеймсом в нынешнюю эпоху, он набирал бы в среднем по 40 очков за игру с этими правилами, запрещающими контакт с рукой», — приводятся слова Бэйлесса в «твиттере» Undisputed.
Все шесть титулов Майкл Джордан завоевал в составе «Чикаго Буллз»: с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 год. Также он шестикратный обладатель награды самому ценному игроку финала НБА, пятикратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного сезона НБА, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА, трёхкратный MVP Матча всех звёзд. Двукратный олимпийский чемпион.
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