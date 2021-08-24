Гомельский объяснил, почему Джеймс приехал в Москву, зная о непопадании в заявку ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему, по его мнению, разыгрывающий Майк Джеймс, который со скандалом ушёл из ЦСКА по ходу минувшего сезона, приехал в Москву, хотя клуб не собирался включать его в заявку.

«В случае, если бы он не приехал, ЦСКА имел бы право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. А так условия расторжения контракта по-прежнему являются предметом переговоров», — написал Гомельский на своей веб-конференции.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).