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«Жальгирис» подписал 7-го номера драфта НБА — 2015

«Жальгирис» подписал 7-го номера драфта НБА — 2015
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Конголезский разыгрывающий Эммануэль Мудиай подписал контракт с баскетбольным клубом «Жальгирис». Об этом сообщает пресс-служба литовского клуба.

Также сообщается, что это последнее приобретение «Жальгириса» в текущем сезоне.

На драфте НБА 2015 года Мудиай был выбран командой «Денвер Наггетс» под седьмым номером. В составе «Денвера» конголезский баскетболист выступал до 2017 года, после чего перешёл в «Нью-Йорк Никс». Также он провёл один сезон в составе «Юты Джаз». Его средние показатели в регулярном чемпионате — 11,0 очка, 2,9 подбора и 3,8 передачи за игру.

В сезоне-2020/2021 Евролиги «Жальгирис» не смог выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате литовская команда заняла 11-е место, отстав от проходного, восьмого места на три победы.

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