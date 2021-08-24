Игроки ЦСКА высказались о посещении шахты и металлургического завода в Норильске

Игроки баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Алексей Швед и Семён Антонов прокомментировали посещение рудника «Комсомольский», который расположен в глубокой шахте на полуострове Таймыр, и металлургического завода в Норильске.

Новость по теме Баскетболисты ЦСКА спустились в рудник шахты на полуострове Таймыр

«Я сам из Белгорода, и в Норильске первый раз. Всё очень интересно. Мы побывали в музее и узнали об истории предприятия. Посмотрели, как идёт розлив фанштейна. Это очень тяжёлый труд, и не каждый сможет здесь работать. Огромное спасибо людям, которые делают это для всей страны», — приводит слова Алексея Шведа «Независимое информационное агентство».

«Я первый раз в шахте. Эмоции переполняют. Невероятные ощущения, когда опускаешься на глубину 450 метров», — рассказал Семён Антонов.