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Двукратный чемпион НБА начал обучение в университете в 35 лет

Двукратный чемпион НБА начал обучение в университете в 35 лет
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Двукратный чемпион НБА, 35-летний Джей Ар Смит начал обучение на первом курсе университета Северная Каролина A&T, сообщает pgatour.

Кроме того, Ар Смит присоединится к университетской гольф-команде. Интерес знаменитого баскетболиста к гольфу родился ещё 12 лет назад. С тех пор он не раз лестно высказывался об этом виде спорта, подчёркивав, что в нём, в отличие от баскетбола, он может самостоятельно контролировать весь игровой процесс, а не полагаться на товарищей по команде.

В 2020 году Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего не выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Атакующий защитник полностью пропустил прошлый сезон. На рынке свободных агентов НБА он оставался невостребованным.

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