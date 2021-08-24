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Эл Харрингтон рассказал, как Майкл Джордан жёстко оскорблял соперников при первой встрече

Эл Харрингтон рассказал, как Майкл Джордан жёстко оскорблял соперников при первой встрече
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Бывший игрок НБА Эл Харрингтон рассказал, что выслушал не одно оскорбление от легендарного Майкла Джордана при первой встрече.

«Уже не помню точно, в каком матче это случилось со мной впервые. Да это и не важно, на самом деле. В тот день у меня шла игра. И вот вдруг он начал называть всех нецензурным словом. Он использовал его буквально для каждого. Через какое-то время я подошёл к нему и сказал: «Чувак, ты всех оскорбляешь!» А он такой: «Чувак, ты …». В общем, он обозвал меня этим словом», — сказал Харрингтон во время эфира на канале Club Shay Shay в YouTube.

«Да, меня он тоже называл этим словом», — добавил звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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