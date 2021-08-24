Эл Харрингтон рассказал, как Майкл Джордан жёстко оскорблял соперников при первой встрече

Бывший игрок НБА Эл Харрингтон рассказал, что выслушал не одно оскорбление от легендарного Майкла Джордана при первой встрече.

«Уже не помню точно, в каком матче это случилось со мной впервые. Да это и не важно, на самом деле. В тот день у меня шла игра. И вот вдруг он начал называть всех нецензурным словом. Он использовал его буквально для каждого. Через какое-то время я подошёл к нему и сказал: «Чувак, ты всех оскорбляешь!» А он такой: «Чувак, ты …». В общем, он обозвал меня этим словом», — сказал Харрингтон во время эфира на канале Club Shay Shay в YouTube.

«Да, меня он тоже называл этим словом», — добавил звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.