Шакил О'Нил показал свой новый уникальный гоночный автомобиль

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил приобрёл уникальный гоночный автомобиль. Фотографией роскошной покупки Шакил поделился с подписчиками своего «инстаграма».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов Национальной баскетбольной ассоциации, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и Олимпийским чемпионом.
Ранее О'Нил назвал игроков НБА, которым уже нечего доказывать на площадке. Такими, по его мнению, являются лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс».
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