Ховард высказался о том, как Расселл Уэстбрук и Леброн Джеймс будут играть в одной команде
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард выразил уверенность, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук сможет сыграться и с Леброном Джеймсом, и с Энтони Дэвисом.
«Мне кажется, всё будет отлично. Уэстбрук уже играл с суперзвёздами и раньше. Он выступал с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом, Брэдли Билом — да со многими, на самом деле, поэтому я не думаю, что это будет для него проблемой. Полагаю, его просто недооценили, как и всех нас», — приводит слова Ховарда Silverscreenandroll.
Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.
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