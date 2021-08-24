Эксперт назвал клуб, в который перейдёт Дэмьен Лиллард по ходу сезона

Обозреватель Шеннон Шарп предположил, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, скорее всего, сменит клуб во время следующего розыгрыша НБА.

«Я думаю, Дэмьен будет очень активен в начале сезона, но может ли кто-нибудь сказать мне, что сделали «Блэйзерс», чтобы претендовать на титул? Продление контракта Нормана Пауэлла? И всё? При этом они потеряли Энеса Кантера. Не думаю, что Лиллард пробудет в «Портленде» до конца сезона. К крайнему сроку обмена, мне кажется, он перейдёт в «Филадельфию», — сказал Шарп в эфире шоу Undisputed.

Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.