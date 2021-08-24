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Эксперт назвал клуб, в который перейдёт Дэмьен Лиллард по ходу сезона

Эксперт назвал клуб, в который перейдёт Дэмьен Лиллард по ходу сезона
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Обозреватель Шеннон Шарп предположил, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, скорее всего, сменит клуб во время следующего розыгрыша НБА.

«Я думаю, Дэмьен будет очень активен в начале сезона, но может ли кто-нибудь сказать мне, что сделали «Блэйзерс», чтобы претендовать на титул? Продление контракта Нормана Пауэлла? И всё? При этом они потеряли Энеса Кантера. Не думаю, что Лиллард пробудет в «Портленде» до конца сезона. К крайнему сроку обмена, мне кажется, он перейдёт в «Филадельфию», — сказал Шарп в эфире шоу Undisputed.

Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.

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