Игрок НБА обвинил агента Леброна Джеймса в потере $ 58 млн

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Нерленс Ноэль подал в суд на известного агента Рича Пола, который также ведёт дела четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Ноэль заявляет, что ошибки Пола, который ранее вёл его карьеру, стоили ему $ 58 млн. Баскетболист, подавший иск, утверждает, что агент давал ему неверные советы в отношении подписания контрактов. Также он считает, что Пол потерял к нему интерес, после того как игрок получил травму в сезоне-2017/2018, после чего два года выступал на минимальном контракте.

Также Ноэль утверждает, что Пол игнорировал звонки от клубов НБА, которые проявляли к нему интерес. Агент пока никак не прокомментировал обвинения Ноэля в свой адрес.