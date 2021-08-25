Стефен Карри рассказал, на какого игрока хотел быть похожим в детстве
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что в детстве хотел быть похож на знаменитого защитника «Индианы Пэйсерс» Реджи Миллера.
«Один из кумиров моего детства, легенда НБА, член Зала славы, участник Матча всех звёзд — мистер Реджи Миллер», — приводит слова Карри Essentially Sports.
«Ты наилучший шутер в этой игре», — ответил Миллер на реплику Карри.
Реджи Миллер — 11-й номер драфта НБА 1987 года. Всю карьеру Миллер провёл в составе «Индианы Пэйсерс». Он считается одним из лучших игроков в истории лиги, который не становился чемпионом. Миллер — пятикратный участник Матча всех звёзд НБА, олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной США.
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