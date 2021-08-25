В ЦСКА прокомментировали новость о завершении карьеры 28-летнего Рона Бейкера

В ЦСКА прокомментировали новость о том, что 28-летний американский защитник Рон Бейкер, ранее выступавший за «армейцев», завершил профессиональную карьеру.
«Защитник Рон Бейкер, защищавший цвета нашей команды в сезоне-2019/2020, принял решение завершить карьеру в возрасте 28 лет из-за проблем с травмами. С понедельника Бейкер начнет работать над развитием бизнеса в медицинском центре в Уичите. Желаем Рону удачи и успехов!» — отмечается в сообщении в «твиттере» ЦСКА.
Последним клубом Бейкера был ЦСКА, куда он перешёл летом 2019 года после трёх сезонов в НБА. За московскую команду американский баскетболист выступал только в Евролиге, где провёл 27 матчей, записывая на свой счёт 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передачи, 0,6 перехвата за 11,1 минуты игры. В мае 2020-го американец покинул армейцев. Позже президент ЦСКА Андрей Ватутин не исключил, что Бейкер в будущем сможет вернуться в московский клуб.
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