Миллсэп назвал желаемый размер зарплаты. Его хотят подписать «Бруклин» и «Голден Стэйт»

Пол Миллсэп, который в сезоне-2020/2021 выступал за «Денвер Наггетс», назвал желаемый размер зарплаты, после того как стал свободным агентом. 36-летний баскетболист не желает играть на минимальном контракте и намерен зарабатывать как минимум по $ 5,9 млн за сезон. Об этом сообщает издание Bleacher Report.

Также сообщается, что на Миллсэпа претендуют сразу несколько клубов НБА, а именно «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз».

На счету Миллсэпа 15 сезонов в НБА, последние четыре сезона он отыграл в «Денвере». Его средние показатели в минувшем регулярном чемпионате — 9,0 очка и 4,7 подбора за игру, процент реализации — 47,6%.