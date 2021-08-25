Миллсэп назвал желаемый размер зарплаты. Его хотят подписать «Бруклин» и «Голден Стэйт»
Поделиться
Пол Миллсэп, который в сезоне-2020/2021 выступал за «Денвер Наггетс», назвал желаемый размер зарплаты, после того как стал свободным агентом. 36-летний баскетболист не желает играть на минимальном контракте и намерен зарабатывать как минимум по $ 5,9 млн за сезон. Об этом сообщает издание Bleacher Report.
Также сообщается, что на Миллсэпа претендуют сразу несколько клубов НБА, а именно «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз».
На счету Миллсэпа 15 сезонов в НБА, последние четыре сезона он отыграл в «Денвере». Его средние показатели в минувшем регулярном чемпионате — 9,0 очка и 4,7 подбора за игру, процент реализации — 47,6%.
Комментарии
- 25 августа 2021
-
16:35
-
14:12
-
13:37
-
13:11
-
12:11
-
11:11
-
10:01
-
08:41
-
00:32
- 24 августа 2021
-
23:31
-
22:45
-
21:36
-
20:17
-
18:43
-
17:18
-
16:40
-
15:09
-
14:00
-
13:00
-
12:09
-
11:01
-
10:15
-
09:05
-
08:16
-
01:05
- 23 августа 2021
-
23:53
-
22:43
-
21:32
-
20:01
-
18:49
-
17:30
-
16:40
-
15:37
-
15:03
-
13:03
Партнерский контент