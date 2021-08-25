Экс-игрок ЦСКА Серхио Родригес завершил карьеру в сборной Испании

Испанский разыгрывающий, экс-игрок ЦСКА Серхио Родригес объявил о завершении карьеры в национальной сборной.
«Невероятное путешествие. После нескольких дней отдыха и размышлений, после стольких лет в сборной пришло время прощаться. Это было сложное решение, но, уверен, сейчас настало подходящее время. На протяжении этих лет я был счастлив и чувствовал, что мне повезло выступать за сборную и вносить свой вклад в успех команды. Я играл за одну команду с великими игроками под руководством великолепных тренеров.
Мои ожидания, которые были в начале карьеры, были превзойдены. Мы были не только товарищами по команде — мы были друзьями. Я учился у всех и когда мы побеждали, и когда проигрывали. Каждое лето с 2000 года у меня ассоциируется со сборами в национальной команде. Работа в сборной изменила мой характер и представление о баскетболе. Быть частью этой семьи — настоящая роскошь. Надеюсь, что мне удалось адекватно ответить на вызовы, с которыми мы сталкивались. Мы всегда были сплочёнными и никогда не отступали перед трудностями. Большое всем спасибо», — написал Серхио Родригес в своём «инстаграме».
- 25 августа 2021
-
17:25
-
16:35
-
14:12
-
13:37
-
13:11
-
12:11
-
11:11
-
10:01
-
08:41
-
00:32
- 24 августа 2021
-
23:31
-
22:45
-
21:36
-
20:17
-
18:43
-
17:18
-
16:40
-
15:09
-
14:00
-
13:00
-
12:09
-
11:01
-
10:15
-
09:05
-
08:16
-
01:05
- 23 августа 2021
-
23:53
-
22:43
-
21:32
-
20:01
-
18:49
-
17:30
-
16:40
-
15:37
-
15:03