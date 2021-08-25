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Стало известно, почему родители Стефена Карри решили развестись после 33 лет брака

Стало известно, почему родители Стефена Карри решили развестись после 33 лет брака
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Стало известно по каким причинам родители игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Сета Карри («Филадельфия Сиксерс»), Делл и Соня Карри решили развестись. Как сообщает TMZ, в документах по делу о расторжении брака супруги обвиняют друг друга в изменах. Женщина утверждает, что её муж неоднократно изменял ей за последние годы с разными женщинами, а супруг, в свою очередь, заявляет, что жена изменяла ему и сейчас живет с другим мужчиной, что должно помешать ей получить алименты после развода.

По словам Сони Карри, она начала отношения с другим мужчиной уже после того, как пара приняла решение о расставании.

Напомним, ранее стало известно, что пара решила развестись после 33 лет брака. Отец баскетболистов — бывший игрок НБА, а ныне комментатор Делл Карри. 55-летняя Соня Карри подала на развод с ним ещё в июне. Делл и Соня Карри поженились в 1988 году.

33-летний Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель приза самому ценному игроку НБА по итогам регулярного сезона, семикратный участник Матча всех звёзд НБА. Двукратный олимпийский чемпион.

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