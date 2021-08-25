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Леброн Джеймс и Стефен Карри отреагировали на смену деятельности Джей Ар Смита

Леброн Джеймс и Стефен Карри отреагировали на смену деятельности Джей Ар Смита
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировали на решение чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смита пройти обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представлять учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.

«Я счастлив и горжусь моим братом Джей Ар Смитом. Обожаю тебя, парень. Удачи тебе, ученик/спортсмен», — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.

«Теперь играешь в футболке. Это великое время, Джей Ар Смит», — написал в своём твиттер-аккаунте Стефен Карри.

Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в 2020 году в составе «Лейкерс», после чего не выступал в НБА. Атакующий защитник полностью пропустил прошлый сезон. 35-летний Смит остаётся невостребованным на рынке свободных агентов НБА.

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