Дэмьен Лиллард ответил, собирается ли уходить из «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что не собирается покидать клуб в ближайшее время.



«Я не ухожу из „Портленда“. По крайней мере, не прямо сейчас», — цитирует Лилларда Bleacher Report со ссылкой на его прямую трансляцию в «Инстаграме».



Ранее в прессе появились слухи об интересе к Лилларду со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс» и «ФИладельфии Сиксерс».



Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.