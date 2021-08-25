Появилась новая информация по делу с агентом Леброна, которого обвинили в потере $ 58 млн

Инсайдер Брайан Уиндхорст сообщил, что центровой «Нью-Йорк Никс» Нерленс Ноэль принял решение подать в суд на бывшего агента Рича Пола после того, как Пол подал жалобу в профсоюз НБА о невыплате комиссионных игроком.



«В понедельник Ноэль подал иск в округе Даллас против бывшего агента игрока Рича Пола и его фирмы, утверждая, что он потерял $ 58 млн потенциальной зарплаты, пока Пол представлял интересы игрока с 2017 по 2020 годы. Ноэль обратился в суд после того, как фирма Пола подала иск в профсоюз игроков НБА с заявлением, что Нерленс не выплатил $ 200 тыс. комиссионных по прошлому однолетнему контракту с „Нью-Йорком“. Баскетболист обвиняет агента в ненадлежащем исполнении фидуциарных обязанностей, нарушении контракта и халатности. В иске нет суммы ущерба, но есть требование о возмещении этого ущерба и применении штрафных санкций», — цитирует Брайана Уиндхорста ESPN.

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