Шакил О'Нил отреагировал на рейтинг топ-10 центровых в истории НБА

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил высказался насчёт рейтинга лучших центровых в истории НБА. Данный рейтинг был составлен несколько лет назад, и, согласно ему, Шакил О'Нил занимает четвёртую строчку в этом списке.



Возглавляет рейтинг Карим Абдул-Джабар, второе место занимает Уилт Чемберлейн, третье — Билл Расселл.



«Я согласен», — подписал фотографию О'Нил в своём «инстаграме».

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов Национальной баскетбольной ассоциации, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.