Оскар Робертсон назвал ключевого игрока в чемпионском сезоне «Милуоки». Это не Адетокунбо

Легендарный баскетболист Оскар Робертсон заявил, что ключевым игроком «Милуоки Бакс» в чемпионском сезоне-2020/2021 был не общепризнанный лидер команды Яннис Адетокунбо, а разыгрывающий Джру Холидэй.
«Когда они заполучили Холидэя, это «сделало разницу». Чтобы победить в чемпионате, нужно иметь в составе хороших защитников. Мне всё равно, что говорят по этому поводу. Не обязательно иметь в составе хороших бомбардиров, нужно, чтобы в команде были хорошие защитники», — приводит слова Робертсона Clutch Points.
В сезоне-2020/2021 «Милуоки Бакс» стал чемпионом НБА. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).
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