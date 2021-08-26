ESPN отстранил от освещения НБА оскандалившуюся журналистку Рэйчел Николс

В ESPN решили отстранить от освещения НБА оскандалившуюся журналистку Рэйчел Николс. Об этом сообщает Sports Business Journal. Шоу Николс под названием The Jump будет закрыто.

Напомним, случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф в «пузыре» НБА в Орландо стал причиной расового скандала на ESPN. Конфликтная ситуация началась, когда руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА в 2020 году. Рэйчел высказала мнение, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале. После скандала Николс отстранили от работы на финале НБА нынешнего сезона между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».