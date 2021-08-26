Дэмьен Лиллард объяснил, почему не будет играть за «Лейкерс»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, почему не перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс». По его словам, это объясняется тем, что в межсезонье-2021 в «Лейкерс» перешёл Расселл Уэстбрук, играющий на той же позиции, что и он.
«Они только что выменяли Расселла Уэстбрука, поэтому я буду играть за них. Мы играем на одной позиции», — приводит слова Лилларда Parlons Basket.
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.
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