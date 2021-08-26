Гомельский назвал команду, которой мог бы подойти Майк Джеймс после ухода из ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский предположил, где смог бы выступать разыгрывающий Майк Джеймс, который со скандалом ушёл из ЦСКА в ходе минувшего сезона.
«О его будущей команде можно рассуждать бесконечно. Мне кажется, что Джеймс мог бы подойти «Фенеру» («Фенербахче». — Прим. «Чемпионата») с новым тренером клуба», — написал Гомельский на своём сайте.
Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял в этом турнире четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).
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