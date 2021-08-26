Один из худших первых номеров драфта в истории Энтони Беннетт определился с новым клубом
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Первый номер драфта НБА 2013 года Энтони Беннетт подписал контракт с израильским клубом «Хапоэль» (Иерусалим), сообщает пресс-служба коллектива.
Прошлый сезон Энтони Беннетт провёл в турецком «Бахчешехире», а заканчивал его в чемпионате Пуэрто-Рико. Напомним, Беннетт является одним из крупнейших бастов последних лет в НБА. Будучи первым номером драфта, он так и не сумел заиграть в ассоциации. Энтони пробовал закрепиться в составе «Кливленд Кавальерс», «Миннесоты Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс». Всего в НБА он провёл 151 встречу, набирая в них в среднем 4,4 очка и совершая 3,1 подбора за матч. Беннетт также пробовал заиграть в Евролиге, но провалился в составе турецкого «Фенербахче».
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