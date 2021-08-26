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Попавшая в скандал Рэйчел Николс высказалась после увольнения из ESPN

Попавшая в скандал Рэйчел Николс высказалась после увольнения из ESPN
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Журналистка ESPN Рэйчел Николс, отстранённая от освещения НБА, высказалась по этому поводу.

«У меня была возможность поучаствовать в создании шоу и в течение пяти лет общаться с великолепными людьми, разговаривая на мою любимую тему. Огромное спасибо всем продюсерам и команде — The Jump (шоу. — Прим. «Чемпионата»), конечно, не должно было продолжаться вечно, но как же весело там было. Продолжение следует», — написала Николс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф в «пузыре» НБА в Орландо стал причиной расового скандала на ESPN. Конфликтная ситуация началась, когда руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА в 2020 году. Рэйчел высказала мнение, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале. После скандала Николс отстранили от работы на финале НБА нынешнего сезона между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».

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