Алан Уильямс и Станислав Ильницкий пропустят первые матчи сезона

Начальник медицинского штаба «Локомотива-Кубань» Константин Шубин рассказал о восстановлении центрового Алана Уильямса и капитана команды Станислава Ильницкого, получивших травмы в прошлом сезоне.
«Восстановление Станислава идёт полностью по плану. Он уже месяц как приступил к занятиям на паркете с использованием баскетбольных элементов, бросковых упражнений. Продолжает укреплять мышцы бедра в тренажёрном зале. По плану в конце сентября он подключится к тренировкам в общей группе. Рассчитываем, что через две недели после этого тренерский штаб сможет привлекать его к играм. Могу точно сказать, что на Суперкубке Единой Лиги ВТБ и в первых матчах сезона его не увидим на паркете.
Алан, в свою очередь, тоже много работает на паркете, выполняет объёмную бросковую программу, много занимается в тренажёрном зале. Мы еженедельно оцениваем его состояние и исходя из этого разрабатываем и корректируем плановую нагрузку. Но до конца сентября мы также не планируем использовать его в общей группе. Тут более частный подход — оцениваем еженедельно состояние и смотрим, можем ли добавлять нагрузку, как реагирует у него сустав. Поэтому чёткий прогноз по возвращению Алану пока дать сложно. Вернём в общую группу сразу, как это будет возможно», — приводит слова Шубина пресс-служба «Локомотива-Кубань».
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