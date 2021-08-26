Завершивший карьеру Джадер Дадли шокирован тем, что «Лейкерс» не переподписали его

Форвард Джаред Дадли, принявший решение завершить карьеру, признался, что был разочарован тем, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не предложил ему новый контракт в текущее межсезонье.



«Я думал, что вернусь в «Лейкерс. Это какое-то безумие. Очевидно, что и Леброн, и Энтони Дэвис хотели, чтобы я вернулся. Но мы так и не смогли убедить людей, принимавших решение.



Конечно, мне никто и ничего не должен. Роб Пелинка и Курт Рамбис всегда оставались честными и искренними. Ничего, кроме уважения и благодарности к ним я не испытываю, как и к Джини Басс — я буду вечно признателен за возможность, которую они мне предоставили. Но я действительно хотел вернуться. Полагал, что смогу помочь команде, особенно с учётом всех новичков, пополнивших «Лейкерс». Но я вполне понимаю желание клуба заключить контракт с кем-то моложе», — приводит слова Дадли Los Angeles Times.

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