Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги. В топ-10 — два представителя ЦСКА

Портал Eurohoops опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.
По оценке издания, больше всех за сезон получит форвард «Барселоны» Никола Миротич, зарплата которого составляет примерно $ 4,5 млн в год.
На втором и третьем местах Шейн Ларкин и Василие Мицич, выступающие в «Анадолу Эфес». Их заработок составляет $ 3,7 и $ 3 млн в год соответственно.
Из игроков ЦСКА в топ-10 вошли центровой Никола Милутинов ($ 2,5 млн — четвёртое место в списке) и форвард Торнике Шенгелия ($ 1,8 млн — восьмое место).
В издании отметили непопадание в десятку самых высокооплачиваемых баскетболистов новичка ЦСКА Алексея Шведа, получавшего $ 2,5 млн в «Химках» за прошлый сезон, но имеющего скромный оклад в стане красно-синих.
Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2021/2022 по версии Eurohoops:
1. Никола Миротич («Барселона») – $ 4,5 млн
2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – 3,7 млн
3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 3 млн
4. Никола Милутинов (ЦСКА) – 2,5 млн
5. Ян Веселы («Фенербахче») – 2,3 млн
6. Эди Тавареш («Реал») – 2 млн
7. Нандо Де Коло («Фенербахче») – 1,9 млн
8-11. Торнике Шенгелия (ЦСКА) – 1,8 млн
8-11. Костас Слукас («Олимпиакос») – 1,8 млн
8-11. Ник Калатес («Барселона») – 1,8 млн
8-11. Кори Хиггинс («Барселона») – 1,8 млн
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