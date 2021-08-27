Названы самые высокооплачиваемые игроки Евролиги. В топ-10 — два представителя ЦСКА

Портал Eurohoops опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.

По оценке издания, больше всех за сезон получит форвард «Барселоны» Никола Миротич, зарплата которого составляет примерно $ 4,5 млн в год.



На втором и третьем местах Шейн Ларкин и Василие Мицич, выступающие в «Анадолу Эфес». Их заработок составляет $ 3,7 и $ 3 млн в год соответственно.

Из игроков ЦСКА в топ-10 вошли центровой Никола Милутинов ($ 2,5 млн — четвёртое место в списке) и форвард Торнике Шенгелия ($ 1,8 млн — восьмое место).



В издании отметили непопадание в десятку самых высокооплачиваемых баскетболистов новичка ЦСКА Алексея Шведа, получавшего $ 2,5 млн в «Химках» за прошлый сезон, но имеющего скромный оклад в стане красно-синих.



Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2021/2022 по версии Eurohoops:

1. Никола Миротич («Барселона») – $ 4,5 млн

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – 3,7 млн

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 3 млн

4. Никола Милутинов (ЦСКА) – 2,5 млн

5. Ян Веселы («Фенербахче») – 2,3 млн

6. Эди Тавареш («Реал») – 2 млн

7. Нандо Де Коло («Фенербахче») – 1,9 млн

8-11. Торнике Шенгелия (ЦСКА) – 1,8 млн

8-11. Костас Слукас («Олимпиакос») – 1,8 млн

8-11. Ник Калатес («Барселона») – 1,8 млн

8-11. Кори Хиггинс («Барселона») – 1,8 млн