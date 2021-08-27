«Бруклин» расстанется с Деандре Джорданом перед стартом сезона

В команде НБА «Бруклин Нетс» приняли решение расстаться с центровым Деандре Джорданом. Об этом информирует издание The Athletic.

Сообщается, что, если «Бруклину» не удастся обменять Деандре Джордана, его контракт может быть выкуплен. Отмечается, что ситуация осложняется тем, что «Нетс» испытывает сложности с потенциальным обменом баскетболиста, поскольку у команды нет ценных драфт-пиков, которые можно было бы предложить другой стороне сделки.

Деандре Джордан выступает за «Бруклин Нетс» с 2019 года. Его средние показатели в регулярном чемпионате-2020/2021 составили 7,5 очка, 7,5 подбора, 1,6 передачи и 1,1 блок-шота за 21,9 минуты за игру, процент реализации — 76,3% бросков с игры и 50% штрафных.